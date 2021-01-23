Рабочая группа при МАРТ изучает новые правовые механизмы для развития общепита

Ведение бизнеса в общепите в поле зрения рабочей группы на базе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Она изучает предложения от рестораторов и кулинаров. Например, какие еще правовые механизмы нужны для более динамичного развития этого сектора. Как отметили представители делового сообщества, за последнее время государством сделаны важные шаги навстречу предпринимателям. Сократились проверки и стало проще открыть свое дело. Благоприятная среда сказалась и на росте точек общепита. Сегодня это более 22 тысяч объектов. Но это развитие подкосила пандемия. За прошлый год не досчитались более 20 % выручки. Как удержаться на плаву в период форс-мажора? Предложения от практиков будут обсуждать вместе с госорганами.



