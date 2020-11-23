Рабочая группа приступила к обработке более 8 тысяч предложений граждан

Общение напрямую в регионах, трудовых коллективах позволяет поднимать действительно злободневные и важные для людей темы. В том числе и для того, чтобы сформировать стратегические приоритеты развития страны на долгосрочную перспективу. К слову, в Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Специальная рабочая группа уже приступила к обработке и обобщению более 8-ми тысяч предложений граждан. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента, руководитель рабочей группы Андрей Кунцевич. Сбор и выработка таких предложений продолжается в рамках региональных диалоговых площадок, общественных приемных, депутатских встреч, прямых линий и приемов граждан в местных органах власти. Более половины из них поступили в Палату представителей.