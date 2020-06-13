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Рабочее совещание по вопросам здравоохранения в Совете Республики
Перепрофилирование больничных стационаров в привычный режим работы, поэтапный выход из сложившейся эпидобстановки и вероятность второй волны коронавирусной инфекции. Эти темы сегодня стали основными во время рабочего совещания по вопросам здравоохранения в Совете Республики. Спикер верхней палаты Наталья Кочанова вместе с министром здравоохранения, ведущими учеными, инфекционистами и врачами-практиками собрались вместе для того, чтобы обменяться мнением и обсудить стратегию дальнейшей борьбы с COVID-19 на фоне постепенного снижения заболеваемости.
Кроме этого, специалисты обсудили работу санаториев, где проходит реабилитация пациентов, переболевших COVID-19, а также вопросы, касающиеся экспресс-тестов на платной основе для всех желающих и разведение потоков пациентов в медучреждениях, чтобы было безопасно для здоровья каждого.
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