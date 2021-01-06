Рабочее совещание с представителями СМИ в Совете Республики

О роли СМИ в современном обществе, поиске новых форм в подаче информации и отражении общественно-политической, экономической и культурной жизни Беларуси сегодня говорили в Совете Республики руководители крупнейших телеканалов страны. Речь шла, в частности, о конкуренции и взаимодействии традиционных СМИ с интернет-изданиями и телеграм-каналами в борьбе за аудиторию. Во время совещания председатель Совета Республики отметила и вклад Белтелерадиокомпании и Столичного телевидения в формирование информационной повестки дня.



Напомним, в эти дни Белтелерадиокомпания празднует знаковую дату - 65 лет. За это время медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. И сегодня это 7 телевизионных кнопок и 12 радиостанций.



