Рабочие специальности в топе: в Беларуси проходит вступительная кампания в колледжи

В колледжах Беларуси продолжается прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования. По итогам вступительной кампании на эту ступень планируют принять порядка 39 тыс. абитуриентов. Наиболее востребованы инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности.

Вступительная кампания 2026 набирает обороты. С середины июля документы для поступления от абитуриентов принимают колледжи страны.

Так, для уровня среднего специального образования кампания стартовала 18 июля. В Колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе в этом году настоящий аншлаг. Только за первый день подано свыше 70 заявлений, что лишний раз доказывает, что рабочие специальности по-прежнему пользуются спросом среди учащихся.

"Рабочие руки, специалисты, знающие технологические процессы, будут востребованы всегда. Но автоматизация и роботизация также будет, также будут менять подходы к рабочей профессии. Все равно кто-то должен будет обслуживать роботов, программировать их, этим должен заниматься компетентный рабочий", - отметил директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе РИПО Артем Рыбак.

В Колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе на выбор учащимся предлагают 5 специальностей. Каждая - отражение запросов рынка труда и востребованности экономикой высококвалифицированных кадров. В топ-3 входят операционная деятельность в логистике, эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования, а также эксплуатация, наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства. Всего в этом году в колледже на уровень ССО ждут 216 человек, из них 67 ребят - по целевому направлению.

Вступительная кампания в колледжи страны для девятиклассников, поступающих на бюджетную форму обучения, продлится до 3 августа включительно, для тех, кто поступает на платную форму обучения - до 10 августа. Всего же в этом году колледжи республики примут более 68 тыс. абитуриентов.