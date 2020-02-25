Рабочие профессии, востребованные у школьников

Интерактивные сельскохозяйственные машины, собственный швейный цех и парикмахерская. Примерно с такой технической базой учащиеся колледжей и лицеев получают профессию или специальность. По итогам работы за прошедший год, лучшими в области стали колледжи в Борисове и Солигорске, а также лицей в Смиловичах. Там учащиеся удачно совмещают теорию с практикой и даже могут окунуться в реальные рабочие будни. Где можно получить сразу две профессии - в сюжете Натальи Кезик.За рулем экскаватора виртуального тренировать умение реальное. Учащийся второго курса лицея в Смиловичах Кирилл Грибко за рулем сельхозмашины бывает несколько раз в неделю. На выбор будущим работникам АПК - зерноуборочный комбайн, бульдозер, трактор и даже фронтальный погрузчик.



Мастер-классы в современном ресурсном центре для учащихся проходят ежедневно. На каждой машине здесь свои агротехнические задания разного уровня сложности. В Смиловичском лицее профессию сегодня получают 400 учащихся. Предпочтение отдают сельскохозяйственным и техническим специальностям.Но кроме технических дисциплин учащихся лицея имеют возможность проявить и творчество. Создают здесь животных из машинных запчастей, а летом обязательно отправляются в походы и водные сплавы. За десять лет учащиеся составили свою карту путешествий по Беларуси.



А в Борисовском государственном колледже получить образование могут сразу по двум ступеням - профессионально-технической и средне-специальной. Самые востребованные профессии сегодня здесь: тракторист, повар, швея, воспитатель и учитель начальных классов. Для швей в колледже, например, создали полноценный рабочий цех с современными машинами и выбором ткани. Девушки шьют спецодежду для учащихся своего колледжа, скатерти, салфетки, постельное белье.Таким образом две профессии успела получить Полина Шкрабко. Сейчас ученица третьего курса умело управляет швейной машинкой. Также девушка орудует и парикмахерскими ножницами. По окончанию колледжа Полина получит диплом по двум квалификациям. Сегодня в Борисовском колледже образование по 45 квалификациям получают без малого две тысячи учащихся. Большинство - из других городов. Местом в общежитии их обеспечивают на сто процентов.



