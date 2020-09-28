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Рабочие против остановки производства

Призывы к забастовкам, обвал национальной экономики - все это чуждо трудолюбивым белорусам. Рабочие против остановки производства, тем более если оно соразмерно и регулярно оплачивается государством.

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