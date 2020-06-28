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Рабочий график Президента, детали переговоров, громкие заявления и эксклюзивные кадры в фильме "Президентский пул"
Рабочий график Президента - это отдельный разговор. И кто, как не журналисты президентского пула, могут рассказать в подробностях об этом интересном и насыщенном ритме жизни. К примеру, в Бресте начали работу в 4 утра у стен цитадели, а закончили разговором с брестской оппозицией, когда уже почти стемнело. Настоящий информационный марафон для репортеров. Такой темп работы задал сам Александр Лукашенко. И журналистам,президентскому пулу волей-неволей приходится соответствовать.
Это люди, которые находятся на связи 24 на 7, ведь съемки могут возникнуть в любой момент. График их работы не нормирован. Но зато именно они первыми слышат самые громкие заявления и снимают эксклюзивные кадры.
Они своими глазами видят все моменты рабочих поездок и совещаний Главы государства, знают детали переговоров. Многие истории, как правило, остаются за кадром. Но не в этот раз. 4 июля в эфире "Беларусь 1"телерепортеры, операторы и журналисты печатных изданий раскроют секреты своей работы. Агентство теленовостей готовит фильм "Президентский пул".
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