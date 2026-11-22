Краткий пересказ от ИИ

Офис на кухне, совещание в тапочках и начальник в мессенджере. Удаленная работа перестает быть экзотикой - вакансии с пометкой "из дома" входят в рейтинг самых популярных запросов на белорусских сайтах по поиску работы.

Поскольку удаленных позиций мало, а желающих работать из дома много, на одно такое объявление приходится в разы больше просмотров и откликов, чем на офисную или физическую работу.

Но за уютным фасадом скрывается вопрос: а на самом ли деле "удаленка" так хороша? Разберемся, где заканчивается эффективный специалист и начинается "имитатор бурной деятельности".

Офис на кухне

Вкалывать нельзя сачковать. Айтишники, контент-менеджеры, дизайнеры интерьеров - это классические "удаленщики по трудовому договору". Проснулся, потянулся, дорога предстоит не на остановку, а на кухню - сделать чай. Переодеваться в строгий костюмчик тоже нет необходимости. Все, что нужно, - добраться до компьютера.

По данным Белстата, на дистанционке у нас трудятся менее 1 % от числа всех занятых в экономике. То есть примерно 33,3 тыс. человек, средний возраст - 35 лет. И, кстати, 80 % - с дипломом вуза.

Кроме того, насчитывается почти 1,5% занятых надомно - более 58 тыс. человек. Это бухгалтеры, швеи, пекари или педагогические работники. Из них 41 % имеет высшее образование.

Еще есть такая форма, как платформенная занятость, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов. Таковых у нас 0,5 % от числа занятых, или почти 21 тыс. человек. Менее половины - с высшим образованием.

Популярный пример - это водители службы такси. Как поделился Евгений, "подкупает" система "не на дядю", а выход в строй тогда, когда удобно самому. Максимально допустимо отработать 13 часов в сутки, а минимум - да хоть час.

Евгений Разиньков, водитель службы такси:

"Плюсы - сам регулируешь свой график: сам выбираешь, когда работать, а когда нет. Нужно по делам или по каким-то личным вопросам - садишься и едешь, решаешь их в любое время дня. При работе в найме это не всегда получается. Сам регулируешь и свой доход: он зависит только от тебя. Хочешь больше - значит, будет больше, просто прикладываешь больше сил и времени. Мне кажется, это два основных момента, которые, в принципе, объединяют все то, что называют работой на себя".

Почему люди не хотят идти в офис? Как правило, многое зависит от психотипа человека. С течением лет тревожников, шизоидов и интровертов становится все больше, а им в удовольствие быть в своем уютном мире.

Вероника Манкевич, психолог:

"Интроверты просто обязаны сохранять свой социальный ресурс, свою энергию, потому что все эти разговоры у кулера, офисный шум, тот же open space очень сильно ее крадут: падает их жизнеспособность, падает работоспособность. И, конечно, их счастье - уединиться дома: дом - их крепость. Там им спокойно, безопасно и комфортно. Если говорить о шизоидном типе - это люди достаточно замкнутые. Им тяжело даются эмоции, тяжело даются коммуникации с людьми в офисах. Поэтому дом, удаленка - это для них тоже своего рода спасение".

Кто-то скажет: "Повезло! Работают, когда охота", но давайте развеем один миф. "Сам себе босс" - это не бездельник. Это человек, который работает под своим началом. И, как ни парадоксально, часто еще более дисциплинированный, чем тот, кого рядом контролируют. Потому что самодисциплина здесь - не бонус, а условие выживания.

Евгений Разиньков, водитель службы такси:

"Сам себе начальник" - это история про то, что я взял на себя всю ответственность за финансовый результат, в данном случае говорим именно о финансах. То есть мне сейчас, с точки зрения финансов, невыгодно болеть: нужно следить за своим здоровьем, чтобы это никак не влияло на мой доход. Отпуск я тоже уже не беру рандомно, когда захочется, - я продумываю эти вещи".

Дарья Парахонько, дизайнер интерьера:

"Свободного времени довольно мало: когда идет рабочий день, идет интенсив, мне крайне сложно отвлечься на что-то другое. Иногда выдаются дни, когда забываешь поесть, попить, сходить по своим делам, банально помыться. Действительно, тяжело выбить из своего графика вот эти драгоценные секунды".

Вытекающий вопрос: так что же такое удаленка для психики? Спасение или ловушка?

Вероника Манкевич, психолог:

"Как показывает практика, сначала это спасение. Человек выдыхает, он счастлив: нет босса, нет пробок, нет каких-то проблем, ненужных коммуникаций. Но потом, как правило, в 99 % случаев начинается ловушка. Когда вы уходите отдыхать, физически уходите с работы и возвращаетесь домой, у вас мозг начинает отдыхать. А человек, который работает дома? Он живет в офисе, он никуда не уходит, эти границы смываются, и получается, человек начинает впахивать 24 на 7, причем еще и испытывая чувство вины: где-то не доделал работу, а вот он компьютер, вот он на уровне рук, и можно еще что-то там доделать".

Когда одно и то же пространство на протяжении нескольких лет служит спальней, кабинетом и столовой, мозг теряет маркеры переключения режимов. На вопрос "Кто я здесь и сейчас?" ответить все труднее. И вот тогда появляются "тревожные звоночки".

Вероника Манкевич, психолог:

"Это когда ты неделю не снимаешь пижаму, и мозг не понимает: мы или работаем, или отдыхаем. Когда уже появляются такие тяжелые случаи - бессонница: ночью не можешь спать, а днем ты вялый. У тебя нет бодрствования. Когда ты не понимаешь, что такое среда, что такое суббота, - у тебя сливаются все эти дни. Как бы кто ни говорил, но действительно мозг настраивается на отдых, на законный отдых: пятница, суббота, воскресенье. К сожалению, люди, которые работают на удаленке, такого счастья просто лишены. И это такие первые тревожные звоночки: когда человеку надо куда-то выйти, с кем-то созвониться, у него уже появляется какой-то легкий стресс, какой-то тремор. У него нежелание выходить из зоны, как бы для него комфортной".

Чтобы не допустить выгорания и не ждать, когда уже "сдали нервы", психологи ориентируют удаленщиков внедрять в рутину действенные ритуалы помощи самому себе.

Вероника Манкевич, психолог:

"Это такой ритуал - поход на работу. Утром вы встали, оделись, вышли на улицу, минут десять обошли какой-то квартал, пришли на работу. Все, вы на работе, мозг настроен на работу. Такой же ритуал вы делаете вечером, только в обратную сторону. Мозг срабатывает, что вы вернулись домой. Это одно из очень важных правил. Второе правило я называю правило "рабочих штанов". То есть никогда не занимайтесь в пижаме, в домашней одежде, в расслабленном виде перед компьютером, занимаясь своими какими-то важными офисными делами. Потому что когда вы переодеваетесь - это как бы психологический тумблер. Он вас спасает от выгорания. Он собирает психику и не дает вам выгорать. Он дает четкие правила".

С психологией понятно. А теперь к вопросу, волнующему каждого, кто хоть раз задумывался об удаленке: а как она влияет на расчет пенсии и стажа?

Наталья Масленникова, начальник отдела Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"На самом деле, никак не влияет. Дистанционный работник для нанимателя - такой же работник, как и все остальные. Следовательно, все социальные нормы и все социальные выплаты в отношении него действуют, и ему, естественно, сохраняется страховой стаж".

Так какой здесь напрашивается вывод? "Сам себе режиссер" - это не про диван и деньги "за просто посидеть". Это такие же трудяги со своими обязанностями и дедлайнами, как и те, кто работает офлайн. Будет ли охват расширяться? Скорее, что да. Пандемия и появление ИИ внесли свои правки. Будущее за возможностью выбора. И если он ваш, то вы уже в выигрыше.