Работа по целевому направлению - как молодые кадры освоились на трудовых местах в хозяйствах

Накануне в вузах Беларуси прошло зачисление абитуриентов-целевиков - это те, кто позаботился о своем рабочем месте еще до начала студенчества. У них преимущества при поступлении и поддержка на протяжении всей учебы. Для многих, кто идет в АПК, это и прибавки к стипендии, и выплаты при заключении контракта, не говоря уже о базовом соцпакете. Многие, кто отработал, остаются.

Благодаря роботизированной системе на осмотр одной буренки у ветврача уходит максимум 5 минут. Сергей Пискунов в хозяйстве "Несвижские островки" 2 года. Сам из Минска, переехал и перевез жену.

Сергей Пискунов, ветеринарный врач ОАО "Несвижские островки":

"Я взял целевое в это хозяйство, потому что бабушка с дедушкой переехали из Минска сюда. Хозяйство выделило мне трехкомнатную квартиру".

Такие условия в хозяйстве для каждого, кто работает по целевому направлению. Сергей вышел на сельхозпредприятие, подписали договор на хороших условиях: прибавка к стипендии и 200 базовых при заключении контракта.

"Я представлял, что работа ветврача будет тяжелее и рутиннее. Оказалось, что есть и веселые моменты", - поделился Сергей Пискунов.

Предприятие "Несвижские островки" прогремело на всю республику, когда впервые здесь стали доить коров роботами. В июле введут еще один автоматизированный молочно-товарный комплекс на 800 голов - будущее место работы Сергея.

Светислава Абрамович, юрисконсульт ОАО "Несвижские островки":

"Молодым специалистам, которые обучаются в университетах, к стипендии идет доплата. Первый семестр - это 3 базовые величины к стипендии. В последующем смотрится на балл успеваемости. Если балл выше 8, доплата идет 5 базовых величин. При заключении контракта впервые идет выплата в размере 200 базовых величин, при заключении контракта еще на 5 лет - 300 базовых величин".

Павел Гинтовт сейчас в должности главного энергетика предприятия, а пришел в "Агронеманский" 4 года назад простым инженером по целевому. Сам еще до начала учебы в главном аграрном вузе страны вышел на хозяйство.

Павел Гинтовт, главный энергетик ОАО "Агронеманский":

"Помимо основной стипендии была вторая от хозяйства. Она, по-моему, была в 1,5 раза выше, чем основная. Молодые специалисты у нас 1,8 тыс. рублей получают. Сейчас даже в городе, насколько я знаю, такая же зарплата".

Парень живет в соседней деревне Перетоки. Здесь трудились его родные. На земле, говорит Павел, лучше работается и легче дышится.

На предприятии "Агронеманский" работает около 270 человек. Нехватки кадров нет. Ставку делают на животноводство. Больше 5,5 л молока с коровы - это лучший показатель за эти полгода. Сейчас строят еще один комплекс для телят на 200 голов, в июле планируют открыть.

Сергей Ширковский, специалист по идеологической работе ОАО "Агронеманский":

"К стипендии доплачивается 5 базовых величин. Когда к нам приходит целевик, отпуск после обучения хозяйство ему оплачивает, также подъемные в 2 оклада, 10 базовых даются. Предоставляется жилье, а также он ставится на очередь на получение своего жилья".

Благодаря этим людям у белорусов есть дома свежий качественный хлеб, молоко, мясо. Все, к чему белорусы привыкли, - это ежедневный труд доярок, ветеринаров, комбайнеров. Глобальнее - стабильная экономика тоже благодаря им. Насколько бы ни была автоматизирована система, но это лишь часть предприятия, главный капитал - это люди.