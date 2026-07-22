Работа в полную силу на полях: люди и техника на страже продовольственной безопасности Беларуси

В полной мере обеспечить продовольственную безопасность - одна из стратегических задач государства. Большой селектор с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, который посвятили уборочной кампании, задал планку для всех, кто отвечает за жатву и сохранность урожая.

Необходимо наращивать темпы, чтобы уже со следующей недели убирать не менее 6 %. Для этого важна слаженная работа: техника должна быть на ходу, а экипажи укомплектованы профессионалами. Особое внимание - сохранности урожая, за это отвечают специалисты зерносушильного хозяйства.

Уборочная кампания - серьезный экзамен для всех аграриев страны. Каждый день проходит в режиме многозадачности. Важно, чтобы ничего не отвлекало от цели номер один - убрать в срок и без потерь, поэтому к жатве готовятся со всей серьезностью. Люди и техника должны работать в полную силу.

"Самое особое внимание - в уходе и настройке комбайна. Как с утра ты его отремонтируешь, так день ты и молотишь", - отметил механизатор КСУП "Рудаково" Василий Исакович.

С боевым настроем в свою 15-ю жатву вступил механизатор Василий Исакович. Из личного опыта знает, что горячая пора требует максимальной отдачи. Чтобы успешно стартовать, в хозяйстве "Рудаково" заранее позаботились о готовности техники. Работа непростая, но такая важная для страны.

"Урожай в этом году должен быть больше, чем прошлогодний. Мы ожидаем не менее 101 тыс. т по нашим прогнозам. Есть стимул, все настроены на самый лучший результат", - заявил первый заместитель председателя Витебского райисполкома Петр Коренкович.

В тесной связке механизаторы, водители, агрономы, работники зерносушильного хозяйства. Конвейер жатвы нужно задействовать на полную мощность. Без промедления золото белорусских полей отправляется на зерноток. Доработка урожая - важнейший этап для его сохранности.

"На данном зерносушильном комплексе производится очистка семян всех зерновых культур. В дальнейшем отсюда зерно поступает на склад и реализуется по всей Витебской области", - пояснил главный агроном КСУП "Рудаково" Дмитрий Шушкевич.

Технологическая дисциплина, сохранность техники, обеспечение кадрами и топливом должны быть безупречными, только тогда будет результат. Ходу и качеству уборочной кампании в стране был посвящен большой селектор с участием главы государства, который прошел 21 июля. И хоть северный регион приступил позже других, задача все та же - собрать урожай не меньше прошлогоднего. Президент лично интересуется ситуацией на полях Витебской области.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"На сегодняшний момент у нас убрано 84 % озимого ячменя, урожайность ожидаем на уровне прошлого года, с учетом рапса и кукурузы мы планируем выйти на 1,2 млн т вала. По прошлому году мы были на уровне чуть больше 1 млн т. По комбайнерам мы укомплектованы полностью, привлечено 927 человек, проблемных вопросов в области нет. По подготовке зерносушильных комплексов на сегодня мы вышли на 98 %. Нам требуется пару дней, чтобы привести в нормальное состояние только 4 комплекса".

В 2026 году по стране планируется собрать урожай с учетом рапса и кукурузы - более 11 млн т. Важно - простоев быть не должно ни в работе техники, ни на зерносушильных комплексах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Ключевое условие успешной уборки именно в этом году - надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97 %. И, как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Из кабинета правительства да, но из вертолета - нет: я видел зерна в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая, снижению его класса и риску невыполнения госзаказа. Почему я спрашиваю об этом? Потому что факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом 5-м хозяйстве. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственные отношения к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо".

Зерносушильный комплекс хозяйства "Беленево" работает 17-й сезон. Не самый новый, но аграриев во время уборочной не подводит. О том, чтобы не было сбоев, нужно позаботиться намного раньше, чем колос поклонится земле - золотое правило каждой уборочной.

"У нас работает 4 машиниста - 3 из нашего хозяйства и один командировочный из Богушевского лесхоза. Работа ответственная. Мы отвечаем и за урожай, и за хранение зерна", - рассказала заведующий складом ОАО "Беленево" Валентина Терешко.

Руководитель хозяйства Петр Шарец настраивает коллектив на добросовестную работу. Механизаторы, водители, операторы зернотока понимают колоссальную ответственность за урожай. К вопросу продовольственной безопасности подходят жестко, с пониманием дела.

"Вся техника на ходу. Все 6 комбайнов, которые у нас имеются, работают в поле: 2 - на озимом рапсе, 3 - на озимом ячмене, 1 - на уборке злаковых трав. В этом году мы все в срок подготовили - и комбайны, и комплекс, и кадры", - поделился исполняющий обязанности директора ОАО "Беленево" Петр Шарец.

Максим Бураков и Сергей Козлов по роду профессии всегда готовы прийти на помощь. Для спасателей Сененского РОЧС это уже не первая жатва. Работают в одном экипаже, дисциплинированные и ответственные, уж точно знают, как важен командный дух в любом важном деле.

"У спасателя работа ответственная, но здесь ответственности не меньше. Ведь мы участвуем в уборке урожая. Сначала идет подготовка комбайна: водитель проверяет по своей части, а я по своей", - прокомментировал старший инструктор-спасатель Сенненского РОЧС Максим Бураков.

"Водитель в МЧС отвечает за доставку личного состава и подачу огнетушащих веществ - это очень важно для спасения людей, их защиты. Здесь ничуть не меньшая ответственность: нужно поймать каждый погожий день, успеть убрать урожай. И главное - все это делать без потерь", - рассказал водитель Сенненского РОЧС Сергей Козлов.

И чтобы зернышко было к зернышку, вместе с комбайнерами на полях представители агрономической службы. Соблюдаешь технологии, значит, будет результат. Они позаботились о своевременном севе, уходовых работах, теперь важно получить максимум с каждого гектара, обмолотить и доработать до оптимальных для хранения параметров.

К жатве-2026 в хозяйствах северного региона поступили 60 новых зерноуборочных комбайнов. Их доверили лучшим механизаторам. Работа с кадрами точечная, ведь техника должна быть в надежных руках.

"Я считаю, что аграрии Витебской области в этом году сделали правильные выводы. Мы значительно лучше уровня прошлого года подготовились. Готовность техники - 99 %. В прошлом году в это время готовность была 91 %", - уверен первый заместитель председателя Витебского облисполкома Сергей Левкович.

С полей на зерносушилку доставляют и рапс. Масличная культура, богатая белком, имеет стратегическое значение для сельского хозяйства и, в частности, для животноводства.

"В первую очередь мы реализовываем государственный заказ: у нас 400 т государственного заказа. Дальше уже весь рапс, который в основном идет на белок", - заявил директор ОАО "Кухчицы" Клецкого района Сергей Здрок.

В "Кухчицах" работают рекордсмены уборочной 2026 года. Несколько комбайнеров уже стали двухтысячниками. Но высокий результат - совсем не повод сбавлять темпы. Работа должна быть на результат до последнего зернышка.