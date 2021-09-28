Работа автоматических станций подачи кислорода в условиях пандемии COVID-19

Здесь находится место для заправления малых кислородных пятилитровых баллонов для реанимобилей, также для доставки особо тяжелых пациентов из палаты в реанимационную или при перевозке в другое место, где необходимо постоянно обеспечивать подачу кислорода.

Леонид Аникеев, начальник производства ООО "Медтехносервис"