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Работа автоматических станций подачи кислорода в условиях пандемии COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Беларуси контролируемая, отмечают медики. Для выздоровления пациентов с подтвержденным диагнозом особо важна кислородная поддержка. В каждой больнице страны есть необходимое количество стационарных точек распределения кислорода. Сам же кислород хранится в газификаторах, размещенных на специальных станциях.

Здесь находится место для заправления малых кислородных пятилитровых баллонов для реанимобилей, также для доставки особо тяжелых пациентов из палаты в реанимационную или при перевозке в другое место, где необходимо постоянно обеспечивать подачу кислорода.
Леонид Аникеев, начальник производства ООО "Медтехносервис"

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