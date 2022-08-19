Работа кого из медиаперсон особенно интересует профессора Вячеслава Булацкого

Высшее учебное заведение, на мой взгляд, - это государственное учебное заведение со своими четкими критериями, моральными обязательствами, профессиональной этикой, в которой нет места для того, чтобы вовлекать студентов, молодое поколение, неокрепшие умы, как мы привыкли говорить, в какого-то рода противоправные действия. И слава богу, что у нас на факультете журналистики минимальное количество таких людей.

Вячеслав Булацкий, профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ