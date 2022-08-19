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Работа кого из медиаперсон особенно интересует профессора Вячеслава Булацкого
Где в отечественной авторской журналистике проходит грань между собственным мнением спикера и непредвзятой работой с фактами? Можно ли сегодня ставить знак равенства между акулами пера и блогерами? И как из-за внедрения современных технологий меняют подход к обучениюспециалистов на факультете журналистики БГУ? Об этом с профессором кафедры телевидения и радиовещания Вячеславом Булацким поговорили в программе "Скажинемолчи".
Это интервью - и погружение в историю факультета, который долгое время был без собственного здания и, как вспоминает гость, получил прописку благодаря вниманию со стороны Президента к развитию в стране конкурентоспособной журналистики.
Тогда же у факультета появился и собственный телерадиоцентр, где записывались даже российские ток-шоу с участием студентов. Но технический бум вынуждает проводить перезагрузку материальной базы факультета. Ощутили в БГУ и влияние других технологий - политических - 2020 года.
Высшее учебное заведение, на мой взгляд, - это государственное учебное заведение со своими четкими критериями, моральными обязательствами, профессиональной этикой, в которой нет места для того, чтобы вовлекать студентов, молодое поколение, неокрепшие умы, как мы привыкли говорить, в какого-то рода противоправные действия. И слава богу, что у нас на факультете журналистики минимальное количество таких людей.
Как поменялась белорусская журналистика на экранах с приходом молодых выпускников журфака? И за кем из новых медиаперсон профессор особенно следит? Полный выпуск программы "Скажинемолчи" на официальном сайте Белтелерадиокомпании (в YouTube и Telegram).
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