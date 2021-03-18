Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны

Взвешенно и продуманно подходить к любым возможным корректировкам Основного закона. Именно такого подхода намерены придерживаться участники Конституционной комиссии. Им предстоит разработать предложения по изменению Конституции и обеспечить их всенародное обсуждение. Работа комиссии будет максимально публичной и открытой - свой вклад готова внести и молодежь - ее также привлекли к ответственному делу.





В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они - заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования.

Конституционная комиссия должна представить выработанные предложения до 1 августа 2021 года