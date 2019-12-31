Работа метро в новогоднюю ночь

Добраться до мест гуляний и домой проблем не составит. Вход на станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Фрунзенская" будет открыт до 4:15, на остальных - до 4 утра. Интервал между отправлением поездов 6 минут на всех станциях. 1 января метро откроется в 5:30 утра и будет работать по графику воскресенья.



