Работа на упреждение - какие выводы сделала Беларусь после теракта в Подмосковье

Ситуация вокруг Беларуси вносит коррективы в систему безопасности. Каждый новый инцидент в регионе, будь то ракетная атака, удары беспилотников или теракт, рассматривается сквозь призму выводов для укрепления защиты страны. Ключевая задача при этом - упреждение. Минск стремится нейтрализовать угрозы еще на разгонном участке агрессивных намерений. В этом контексте рассматриваются и недавние события под Москвой. О военном аспекте произошедшего рассказал Константин Гагарин в проекте "Диспозиция".

Теракт в Подмосковье шокировал даже тех, кто внимательно и профессионально следит за кровавой повесткой дня в последнее время. На фоне Украины и Ближнего Востока все равно слишком много бессмысленности, случайностей, цинизма сфокусировалось в Красногорске.





Не удивляет только инфополе. Вновь откуда ни возьмись явились тучи экспертов. Иные даже по чертам лиц преступников готовы судить о нюансах произошедшего. Есть и те, кто голову пеплом посыпает, силен голос требующих тотальной мести. В этом потоке эмоциональной бури важно не застыть в справедливом осуждении. В наши дни дистанция между событием и выводами либо коротка, либо бессмысленна. Не отреагировал на изменения - тебя забросают беспилотниками, ракетами, экстремистами.

Нас, к слову, пробовали на зуб по всем этим и другим позициям. Беларусь оказалась крепким орешком. И не по стечению обстоятельств, а потому что выводы вовремя сделали. Но это было вчера.

Как время показывает, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Кстати, многие белорусы в комментариях к сообщениям по поводу теракта в Подмосковье до сих пор удивляются, как это с помощью глобальной сети можно сконструировать преступление. Коротка память. Нам ведь, можно сказать, повезло, что на многое глаза открыл 2020 год. Когда по телеграм-каналам из-за рубежа управляли толпой, не то что группой бандитов. К счастью, успели принять меры по работе с определенными интернет-ресурсами и их реальными организаторами, в том числе на законодательном уровне. И остаемся начеку.

К тому же неуравновешенных внушаемых людей меньше не становится, есть и радикально настроенные оппозиционеры. Это тоже имеют в виду силовики. Как имели в виду, сколь важно глушить трафик оружия после активизации боевых действий в Украине. Подключили для этой миссии даже армию. И она уже продемонстрировала результат, ставя прямо у границы барьеры потокам мин, гранат, взрывчатки. Важно понимать, что схроны с оружием и боеприпасами преступники у нас стремятся создавать не ради ограблений банков, цель схожая с той, которую реализовали в "Крокус Сити Холле".

Кстати, если посмотреть глубже, схроны у нас оборудуют не преступники в узком смысле слова. Касательно Беларуси речь точно идет об иностранных спецслужбах как организаторах, которые, думаю, уже пошли бы на опасный шаг, если бы накопили ресурс и ожидали успех. Однако успех - это пока только о нашей контрразведке.

Вот что еще бросилось в глаза относительно Подмосковья. Террористы стремились раствориться на дорогах России, а затем в лесу Брянщины. Для Беларуси подобный маневр даже слабокомпетентные органы не запланировали бы. У нас плотную сеть блокпостов мгновенно могут развернуть не только органы МВД, но и территориалы. Это действенный инструмент сдерживания диверсий и терактов - уже отточенный инструмент. Кстати, прямо сейчас в Гомельской области проходит очередная проверка органов управления территориальной обороны.

Нельзя не сказать о примерах личного мужества. Это не мелочь. Благодаря героизму простых людей в Красногорске были спасены десятки, если не сотни жизней. Времена сейчас такие, что защитить близкого должен уметь каждый. И главное - должен быть готовым защитить. В том числе для этого в Беларуси на регулярной основе проводятся тренировки военнообязанных. Запасники, территориалы, ополченцы - это статус не только на период сборов.

Каждый мужчина должен защищать свою Родину, обновить свои знания, которые были получены ранее, закрепить, сделать для себя полезные выводы. Каждый гражданин Республики Беларусь готов к миссии - стать на защиту. Александр Крумин, военнообязанный