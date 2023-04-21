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Работа над актуализацией законодательства в Беларуси - сформированы планы с конкретными мероприятиями и сроками
Процесс реализации конституционной реформы идет в строгом соответствии с теми планами, которые утверждены руководством государства и правительства. Об этом рассказал журналистамминистр юстиции Сергей Хоменко перед стартом семинара-совещания по вопросам нормативной деятельности.
Нормотворческий процесс по приведению значительного массива законодательной базы в соответствие с обновленной Конституцией - это глобальный и сложный процесс. Понимая масштабы работы, уже проведена инвентаризация действующих актов законодательства на предмет необходимости их приведения в соответствие с Конституцией. В итоге сформировано два плана с конкретными мероприятиями и сроками. Сегодня актуализация законодательства ведется с соблюдением установленных сроков, а по отдельным мероприятиям - с их опережением.
Также в рамках семинара-совещания состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса Министерства юстиции на лучший нормотворческий орган. Ежегодно он проводится среди юридических служб республиканских органов госуправления.
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