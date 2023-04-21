Работа над актуализацией законодательства в Беларуси - сформированы планы с конкретными мероприятиями и сроками

Процесс реализации конституционной реформы идет в строгом соответствии с теми планами, которые утверждены руководством государства и правительства. Об этом рассказал журналистамминистр юстиции Сергей Хоменко перед стартом семинара-совещания по вопросам нормативной деятельности.

Нормотворческий процесс по приведению значительного массива законодательной базы в соответствие с обновленной Конституцией - это глобальный и сложный процесс. Понимая масштабы работы, уже проведена инвентаризация действующих актов законодательства на предмет необходимости их приведения в соответствие с Конституцией. В итоге сформировано два плана с конкретными мероприятиями и сроками. Сегодня актуализация законодательства ведется с соблюдением установленных сроков, а по отдельным мероприятиям - с их опережением.