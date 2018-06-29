Работа общественного транспорта в праздничный день

И вот как будет курсировать общественный транспорт на праздник. Метро 3 июля будет открыто с пяти утра до половины второго ночи. Интервал движения - от трех до пяти минут. Наземный транспорт Минска в День Независимости продолжит работу до двух часов тридцати минут после полуночи.