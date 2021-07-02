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Работа общественного транспорта в Минске 3 Июля
По случаю праздника в белорусской столице изменится график работы общественного транспорта. Так, станции метро "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Купаловская" закроются в 2 часа 10 минут, остальные - в 2 часа ночи. Начиная с 17:00, интервал движения поездов составит 6 минут. Возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции "Площадь Победы" в период проведения торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. Последние отправления наземного транспорта от конечных остановок метро "Могилевская", "Каменная Горка", "Уручье", "Малиновка" запланированы на 2 часа 30 минут. Изменятся некоторые маршруты и утром - в районе "Чижовка-Арены" в связи с проведением спортивного праздника на лыжероллерах, а с 15 часов до полуночи - из-за праздничных концертов в районе обелиска "Минск - город-герой".
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