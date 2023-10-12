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Работа организаций НАН Беларуси на внешнем контуре достигла значительно прогресса
Сегодня Академия наук Беларуси - это научно-производственная корпорация, центры, объединения, опытные производства и экспериментальные базы, которые выпускают наукоемкую продукцию. Свыше трехсот тридцати докторов и более полутора тысяч кандидатов наук, число исследователей превышает пять с половиной тысяч.
В составе НАН семь отделений и больше сотни организаций. Белорусские ученые наладили контакты с коллегами из 85 стран.
На сегодняшний день наиболее весомое и эффективное сотрудничество с Россией, говорит председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. "У нас много проектов с Китаем, мы работаем с целым рядом провинций. Развиваем сотрудничество с Индией в области фармации, теперь наметили и другие проекты. Хорошо сотрудничаем с Вьетнамской академией наук и другими центрами. Налаживаем связи с Ираном и Монголией, с ОАЭ, Саудовской Аравией и странами Европейского союза", - перечислил ученый.
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С 2017 года Беларусь, выступая координатором, играет консолидирующую роль в Международной ассоциации академий наук, объединяющей 27 крупных научных центров из государств СНГ, Китая, Вьетнама, Монголии и других. В науке не существует границ - страны из года в год только усиливают кооперацию. Все больше общих проектов: от микроэлектроники до материалов нового поколения.
У нас 26 проектов во всех областях: химии, физике, информатике, социальных науках. Так что есть огромный потенциал.
Есть проекты в сфере физики, там работают над получением магнитных материалов. Еще работают над получением веществ из разных растений для лекарств и так далее. Пока такие направления развиваются. Но, думаю, мы найдем еще и другие направления.
Работа организаций НАН на внешнем контуре достигла значительно прогресса. Для наглядности: с 1997 года экспорт товаров и услуг (включая гранты) вырос более чем в 10 раз и по результатам прошлого года достиг 60 миллионов долларов. География поставок охватывает порядка 40 стран.
В преддверии 95-летия Национальной академии наук Беларуси Агентство теленовостей подготовило к эфиру фильм "Виват, наука!". Сегодня НАН - это фундамент знаний и инноваций, который обеспечивает движение вперед целым отраслям. Благодаря труду ученых Беларусь на мировой арене знают как страну, где делают самые большие самосвалы, лазеры и оптоэлектронику.
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