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Работа парламентариев Беларуси и России - фундамент для расширения диалога
О межпарламентском сотрудничестве с российской делегацией сегодня говорили в Совете Республики, где спикеры сенатов двух стран Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко сначала пообщались один на один, а затем присоединились к делегациям. Председатель Совета Республики заверила, что белорусские депутаты и сенаторы открыты к сотрудничеству с коллегами по всем направлениям. Глава верхней палаты парламента России уверена, что необходимо расширять именно равноправное сотрудничество. По словам Валентины Матвиенко, ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все ценное, что связывает братские народы.
Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 участников
Общая история, а именно
станет ключевой на VII Форуме регионов Беларуси и России осенью. Ожидается, что он соберет более 500 участников. Сегодня состоялось первое заседание по подготовке к его проведению.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Важной частью программы станет деловая повестка: белорусские и российские бизнес-круги обсудят перспективы взаимодействия и новые совместные проекты. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты. В ходе переговоров была подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений России и Беларуси".
Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
"Мы всегда с особыми теплыми чувствами приезжаем в вашу замечательную страну. Делегация Совета Федерации очень представительная - это подтверждает наше намерение, нашу заинтересованность углублять и расширять наше межпарламентское взаимодействие. По многим вопросам у нас совпадает мнение, в частности, в необходимости расширять сотрудничество в сфере образования, культуры, в дальнейшем снимать любые барьеры для свободного посещения нашими гражданами Беларуси и России".
Духовная общность народов прошла испытание временем
Валентина Матвиенко оставила запись в книге почетных гостей, а разговор о том, насколько важно сохранить и защитить историческую память, продолжился в Палате представителей. Спикер Владимир Андрейченко пригласил гостей присоединиться к парламентским слушаниям в начале апреля, которые будут посвящены Великой Победе. А завтра гости планируют посетить
где встретятся с ветеранами.
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