Работа по созданию безбарьерной среды активно ведется в Беларуси

Оказывать социальную поддержку и максимальное содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, а также вести работу по созданию безбарьерной доступной среды - таковы одни из главных направлений политики Беларуси в отношении инвалидов. В этом году помогли найти работу с достойной заработной платой почти 1 600 человек. Если на старте пятилетки было только 17 % объектов, где была обеспечена стопроцентная безбарьерная среда, то к концу этого периода задача стоит уже 23 %, или 8 тысяч объектов за 5 лет. В текущем году государство направило 165 млн рублей для обеспечения доступности.



Спортсмены-паралимпийцы тоже не остаются в стороне. Ребята с удовольствием встречаются и общаются с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями (таких в Беларуси36 тысяч), чтобы на своем примере показать, как не опускать руки в различных непростых ситуациях.