"Дело молодых". Ростислав Дербинский отвечает за качество на производстве военной спецтехники

Не иначе как космические перспективы открываются после модернизации на предприятии "АГАТ". Теперь здесь могут изготавливать длинномерные изделия военного и специального назначения. Механический цех позволит упростить производство, а сборка некоторых компонентов сократиться на несколько месяцев. Впрочем, специалисты уверяют, что на качестве продукции это не скажется. Предприятие славится своим контролем проверки и опытными специалистами, среди которых, кстати, немало молодых кадров. Работа одного человека через призму всего предприятия - в нашей рубрике "Дело молодых".



Сегодня предприятие "АГАТ" специализируется на военной и гражданской продукции. Это различные блоки коммуникации, всевозможные системы управления. Ни один грузовик МАЗ, комбайн Гомсельмаш, трактор "Беларус" не обходится без изделий этого предприятия.



Только таких переключателей для автомобилей с конвейера этого предприятия ежемесячно сходит около 20 тысяч. Спидометры и тахометры, светодиодные табло для автобусов, троллейбусов, на железнодорожных станциях и автовокзалах. Все это продукция многопрофильного предприятия "АГАТ". Отдельной строкой идет продукция военного и специального назначения. Многое, что производится в этих цехах, под завесой тайны.