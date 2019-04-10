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"Дело молодых". Ростислав Дербинский отвечает за качество на производстве военной спецтехники

Не иначе как космические перспективы открываются после модернизации на предприятии "АГАТ". Теперь здесь могут изготавливать длинномерные изделия военного и специального назначения. Механический цех позволит упростить производство, а сборка некоторых компонентов сократиться на несколько месяцев. Впрочем, специалисты уверяют, что на качестве продукции это не скажется. Предприятие славится своим контролем проверки и опытными специалистами, среди которых, кстати, немало молодых кадров. Работа одного человека через призму всего предприятия - в нашей рубрике "Дело молодых".

Сегодня предприятие "АГАТ" специализируется на военной и гражданской продукции. Это различные блоки коммуникации, всевозможные системы управления. Ни один грузовик МАЗ, комбайн Гомсельмаш, трактор "Беларус" не обходится без изделий этого предприятия.

Только таких переключателей для автомобилей с конвейера этого предприятия ежемесячно сходит около 20 тысяч. Спидометры и тахометры, светодиодные табло для автобусов, троллейбусов, на железнодорожных станциях и автовокзалах. Все это продукция многопрофильного предприятия "АГАТ". Отдельной строкой идет продукция военного и специального назначения. Многое, что производится в этих цехах, под завесой тайны.



За качеством на производстве спецтехники для военных отвечает Ростислав Дербинский. Задача этого 25-летнего парня - проверить исправность всех систем и агрегатов, которые запросил заказчик. Только после его подписи машина сойдет с конвейера.

Электрические схемы, различные чертежи - это не только соответствие, их наличие и работоспособность. Проверяют взаимодействие сложных систем управления между собой. То, что конструкторское бюро разработало и испытало, не должно дать сбой во взаимодействии с остальными модулями.

На этом предприятии ежегодно усложняются модульные системы. Развиваются технологии, а с ними изменяется квалификация и сотрудников. Неудивительно, чтобы разбираться в тонкостях и нюансах, сюда все чаще приходит новое поколение инженеров.

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