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Работа украинского пункта пропуска "Новые Ярыловичи" пока не возобновлена
"В настоящий момент количество людей, оформленных на выезд из Беларуси в Украину, составляет 734 человека. Все они находятся на территории пункта пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной. В связи со сложившейся ситуацией ночью Белорусским обществом Красного Креста оказана помощь гражданам в виде предоставления теплых пледов, воды, а также палаток для детей", - рассказали в ГПК.
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