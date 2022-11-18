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Работает ОМОН - молодежь столичного отряда милиции сдавала экзамен на право носить черный берет

Работает ОМОН!Знакомое восклицание, но сегодня расскажем не про оперативную работу спецподразделения милиции, а момент испытания. И это действо не для слабонервных. Молодежь столичного

отряда милиции особого назначения

сегодня сдавала на черный берет. Четыре десятка новобранцев вышли на старт, чтобы преодолеть все преграды и получить право на ношение своего знака отличия. А это - знак высокой квалификации.

Экзамен бойцы сегодня впервые сдавали на иной площадке - это новая полоса препятствий. В поселке Горани открыли учебно-тактический полигон столичного отряда милиции особого назначения. Его открыл министр внутренних дел Иван Кубраков.

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Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Учебно-тактический полигон располагается на базе Центра подготовки, повышения квалификации кадров МВД страны. Здесь и теория, и практика. Ежегодно в центре проходят обучение более трех тысяч человек - как

молодых курсантов

, так и действующих сотрудников. Социальные и правовые дисциплины, тактико-специальная подготовка, огневая, кинологическая, физическая. Сегодня Центр повышения квалификации занял свою нишу в системе подготовки милицейских кадров. Именно здесь, в Горанях, дают профессиональный старт тем, кто выбрал нелегкую, но очень важную профессию - защищать порядок и закон.

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