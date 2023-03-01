"Из этой командировки не возвращаются" - о чем бывший нацистский пособник писал своей жене во время следствия

В послевоенный период в СССР начали выявлять нацистских преступников, в том числе карателей из числа бывших сограждан, которые служили вбатальоне Дирлевангера, рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий в фильме "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности".

13 декабря 1960 года следственный отдел КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту злодеяний, совершенных в годы Великой Отечественной войны батальоном Дирлевангера.

На тот момент был установлен 21 человек из числа участников формирования. Среди них и Павел Романенко - бывший лейтенант Красной армии, который в июле 1941-го попал в плен, а примерно через полгода пошел на службу к нацистам.

"Перед тем как они давали добровольноесогласие, чтобы их записали в ряды бригады Дирлевангера, - говорит историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев, - всем рассказывалось о тех преимуществах, которые они будут иметь. Они будут приравнены к солдату Третьего рейха, даже войск СС. Зарплата, продовольствие, даже обещалинаделы земли при успешном проведении операций или по окончании войны".

После войны Павел Петрович Романенкопроживал в городе Глухов (Сумская область). Работал педагогом в одной из средних школ. Был членом КПСС. Его доставили в Минск 23 декабря 1960 года, а уже 24 декабря прошел первый допрос. По делу Романенко проходил в качестве свидетеля, поэтому жил в гостинице и ежедневно ходил на допросы, а женеписал, что ходит на работу.

В письме, адресованном Романенко Нине Дмитриевне в город Глухов Сумской области Украины, отправитель Романенко П.П. "из командировки" сообщал, что поселился в гостинице "Минск", очень дорого платит за номер - 16 рублей в сутки, на работу ходит вздание, находящееся в 500 м от гостиницы. Через несколько дней он написал, что живет уже в гостинице "Беларусь".

После Нового года, с2 по 5 января включительно, Романенко вывозили на места преступлений - в населенные пункты, в которых каратели проводили акции по уничтожению (или, как они сами говорили, по усмирению) населения. К этому моменту он в подробностях рассказал о личном участии в уничтожении людей и сожжении населенных пунктов. Одно из мест, куда для осмотра местности привозили педагога Романенко - деревня Лесины Минского района, где в мае 1943года с его участием были уничтожены более 180 человек.

В одном из писем каратель сообщал жене о том, как тяжело нести ответственность за то, что произошло 17 лет назад, но раз он виноват, то сам и будет отвечать. Просил воспитать сына так, как воспитана она сама.

Цитата из письма Романенко: "Я надеюсь на все лучшее, но надежды эти слабые. Я хочу посоветовать тебе, дорогая Нина, если что страшное случится с моей судьбой, ты не связывай себя и Вову с этой моей судьбой..."





Романенко понимал, что после признательных показаний он из свидетеля станет обвиняемым. Это лишь дело времени.

И вскоре из Курской области в Минск доставили еще одного свидетеля - сослуживца Романенко по батальону Дирлевангера Михаила Майданова. В Беларусь его привезли 8 января 1961 года. И тогда Романенко написал жене: "...Нина! Еще даю тебе совет и не только совет, но и мое желание. Что бы со мной ни случилось, ни при каких обстоятельствах не приезжайте за мной, даже если бы и за моим прахом. Это, наверное, такая командировка, что из нее и вернуться трудно..."

Утром 9 января в 10:35 Романенко (будучи на тот момент еще свидетелем) выбросился из окна туалетной комнаты четвертого этажа гостиницы "Беларусь". С множественными травмами был доставлен в больницу, где скончался ранним утром 10 января. Он должен был стать четырнадцатым в деле по обвинению нацистских пособников из подразделенияДирлевангера.

Рожденные в СССР и ставшие пособниками нацистов. Место их службы - батальон СС. Они участвовали практически в каждой масштабной карательной экспедиции. После войны предателей Родины искали по всему Союзу, судили в Беларуси - там, где каратели и совершали свои преступления.

Лица тех, кто сжигал белорусские деревни, фамилии карателей, убивавших детей, стариков и женщин, а после войны работавшихучителями в школах - во второй части фильма "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности" (совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности).