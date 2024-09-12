"Работа на земле - это благое дело". Гомельские аграрии празднуют "Дожинки"

Сельскохозяйственный год в Беларуси на финишной прямой. Его итоги подводят в каждом районе страны.



Областные "Дожинки" проходят 12 октября в Гомельском регионе.

В городском поселке Корма поздравляют тех, кто много работает на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны. На праздник урожая приехал и Президент, для того чтобы поздравить лучших аграриев и лично поблагодарить за нелегкий труд в полях. Вклад Гомельской области в республиканский каравай всегда был особым. Регион затронула чернобыльская катастрофа. Возродить эти земли и получать с них богатый, а главное безопасный урожай было архисложной задачей. Но благодаря совместным усилиям, людям, которые работают на месте, и помощи государства Гомельская область справилась с техногенной катастрофой.

Награждение лучших

Все внимание сегодня героям полей - тем, кто к делу подходит с душой и ответственностью: трактористам, водителям, операторам машинного доения, зоотехникам, инженерам, руководителям хозяйств.

"Труд работников сельского хозяйства самый почетный и самый уважаемый, потому что мы на сегодняшний день обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны", - убеждена директор ОАО "Звезда" Чечерского района Галина Трибунах.

"Кто еще, если не мы? Люди будут работать, когда будет у них достойная заработная плата, а у нас сегодня достойная заработная плата. От этого идет и успех. Без дисциплины никуда. Но я как руководитель вижу, что должно быть какое-то развитие, необходимо строить новые объекты", - считает директор ОАО "Тихиничи" Рогачевского района Юрий Васильцов.

Светлана Атрощенко, ведущий инженер-технолог Полесского производственного участка ОАО "Милкавита":