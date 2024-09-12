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"Работа на земле - это благое дело". Гомельские аграрии празднуют "Дожинки"
Сельскохозяйственный год в Беларуси на финишной прямой. Его итоги подводят в каждом районе страны.
Областные "Дожинки" проходят 12 октября в Гомельском регионе.
В городском поселке Корма поздравляют тех, кто много работает на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны. На праздник урожая приехал и Президент, для того чтобы поздравить лучших аграриев и лично поблагодарить за нелегкий труд в полях. Вклад Гомельской области в республиканский каравай всегда был особым. Регион затронула чернобыльская катастрофа. Возродить эти земли и получать с них богатый, а главное безопасный урожай было архисложной задачей. Но благодаря совместным усилиям, людям, которые работают на месте, и помощи государства Гомельская область справилась с техногенной катастрофой.
Награждение лучших
Все внимание сегодня героям полей - тем, кто к делу подходит с душой и ответственностью: трактористам, водителям, операторам машинного доения, зоотехникам, инженерам, руководителям хозяйств.
"Труд работников сельского хозяйства самый почетный и самый уважаемый, потому что мы на сегодняшний день обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны", - убеждена директор ОАО "Звезда" Чечерского района Галина Трибунах.
"Кто еще, если не мы? Люди будут работать, когда будет у них достойная заработная плата, а у нас сегодня достойная заработная плата. От этого идет и успех. Без дисциплины никуда. Но я как руководитель вижу, что должно быть какое-то развитие, необходимо строить новые объекты", - считает директор ОАО "Тихиничи" Рогачевского района Юрий Васильцов.
Светлана Атрощенко, ведущий инженер-технолог Полесского производственного участка ОАО "Милкавита":
"Изучать новые технологии, не бояться принимать решения. И если что-то не получается, нельзя останавливаться. Необходимо проводить работу над ошибками, ставить перед коллективом задачи и добиваться результата. Работа на земле очень приятная. Мы делаем благое дело. Почему оно благое? От нашей работы зависит благосостояние нашей страны. Чтобы добиваться успехов, нужно постоянно поддерживать качество продукции. Стремиться, развиваться, не стоять на месте. Конкурентов очень много, поэтому надо работать. Я горжусь качеством своей продукции, наверное, поэтому я здесь".
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