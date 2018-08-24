Работающая молодежь страны совместно с БРСМ посвятила фестиваль "Олимпия" II Европейским играм

За 301 день до старта II Европейских игр Минск практически готов к проведению этого мультиспортивного форума. Большинство объектов сданы и уже провели тестовые соревнования - теперь акцент на детали. Мелочей при подготовке к главному старту Старого Света 2019-го года нет, поэтому работающая молодежь страны совместно с БРСМ посвятила свой ежегодный фестиваль "Олимпия" II Европейским играм. Цель - популяризация спортивного форума, ведь от каждого из нас зависит, какой гости запомнят Беларусь.

Станислав Липский, в том числе, с нетерпением ждет июнь 2019-го. Спортивный фестиваль для работающей молодежи "Олимпия" традиционно собрал друзей под Раковом на берегу Ислочи, в этом году слоган турслета: "Навстречу II Европейским играм". Как следствие - каждая команда фестиваля выступает в образе страны - участницы главного спортивного форума будущего года в Старом Свете. Согласно жеребьевке, Беларусь представляет сборная Государственного военно-промышленного комитета

А вот защищать флаг Азербайджана - страны - хозяйки первых Европейских игр - выпала честь команде Министерства по чрезвычайным ситуациям, они, к слову, действующие победители "Олимпии".

Но перед основными стартами все же церемония открытия: как и на Олимпийских играх, парад участников обязателен.

16 сборных в течение трех дней определят лучшего в волейболе, футболе, технике пешеходного туризма, конкурсе визиток и многом другом.

А пока открытый диалог с участниками первых Европейских игр и организаторами аналогичного спортивного форума в Минске: Анатолий Котов, Алена Омелюсик, Александр Богданович отвечают на вопросы слушателей, резюмирует беседу олимпийский чемпион Сергей Макаренко