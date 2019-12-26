Работающие женщины живут дольше и лучше себя чувствуют. К такому выводу пришли ученые Института демографических исследований им. Макса Планка, которые провели исследование длиной почти в 40 лет пяти тысяч женщин в возрасте от 30 до 45 лет. Анализ показал: что работающие женщины по достижении пенсионного возраста существенно лучше сохраняют показатели своего физического и психического здоровья, а также в сравнении с домохозяйками дольше живут.