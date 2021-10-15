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Работники фармацевтической и микробиологической промышленности отмечают профессиональный праздник
15 октября профессиональный праздник отмечают работники фармацевтической и микробиологической промышленности. С праздником сотрудников поздравил Президент:
"Благодаря вашему высокому профессионализму, плодотворному сотрудничеству с научными организациями и поддержке государства белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперед: постоянно растут объемы производства отечественных лекарств и профилактических средств, отвечающих мировым стандартам качества. Успешно решаются важные задачи по разработке собственных уникальных технологий и увеличению экспорта продукции", - говорится в поздравлении.
Только за последние 6 лет объем производства лекарственных средств в стране увеличился в 4,5 раза. Реализовано 33 инвестиционных проекта общей стоимостью более 250 миллионов долларов. Развитие нашей фарминдустрии снизило цены на дорогостоящие медикаменты и значительно повысило качество белорусских лекарств. Сегодня крупнейшие белорусские производители обеспечивают производство около 70 % всех отечественных медпрепаратов, формируют до 90 % экспорта белорусской фармпродукции.
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