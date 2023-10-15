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Работники фармацевтической и микробиологической промышленности отмечают профессиональный праздник
Профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь разработкам и созданию лекарств. Работников фармацевтической и микробиологической промышленности поздравил Президент.
Эта отрасль делает ставку на качество, доступность, инновации и импортозамещение. Так, при производстве 95 процентов новых лекарственных препаратов в нашей стране используют отечественное сырье, при этом ориентируясь на биоразработки.
В этом году в Институте микробиологии Академии наук открылась новая лаборатория, где будут производить необходимые для лекарств компоненты нового поколения. Один из них - уникальное соединение для борьбы с онкозаболеваниями. Полученный химический состав позволяет излечивать до 80 процентов видов рака и формировать у человека иммунитет.
Цель на ближайшую пятилетку у фармкомпаний масштабная: воплотить порядка 20 инновационных проектов и освоить выпуск не менее 400 новых лекарств.
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