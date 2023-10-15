Работники фармацевтической и микробиологической промышленности отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь разработкам и созданию лекарств. Работников фармацевтической и микробиологической промышленности поздравил Президент.

Эта отрасль делает ставку на качество, доступность, инновации и импортозамещение. Так, при производстве 95 процентов новых лекарственных препаратов в нашей стране используют отечественное сырье, при этом ориентируясь на биоразработки.

В этом году в Институте микробиологии Академии наук открылась новая лаборатория, где будут производить необходимые для лекарств компоненты нового поколения. Один из них - уникальное соединение для борьбы с онкозаболеваниями. Полученный химический состав позволяет излечивать до 80 процентов видов рака и формировать у человека иммунитет.