Работники ГАИ помогают аграриям - в поле зрения транспортная техника

С начала проведения профилактических мероприятий на территории города Гомеля привлечены к административной ответственности 11 водителей. Основная часть таких правонарушений - это нарушение правил перевозки грузов, связанных с неукрытием груза специальным пологом, необходимым для предохранения от атмосферных осадков.

Александр Павлюченко, замначальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома