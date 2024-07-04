3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Работники Крупского лесхоза получили ключи от арендных квартир
Строительство жилья как драйвер социально экономического развития регионов и поддержка промышленности! Сегодня в Крупках новоселами стали работники местного лесхоза. Ключи от арендных квартир лично вручил министр лесного хозяйства нашей страны Александр Кулик. Как подчеркнул руководитель ведомства, в планах ежегодно строить 50 квартир и деревянных домов (которые возводят сами лесхозы). Дом же в Крупках - общегородской. Семья молодых специалистов - Владислав и София Кухтовы - получили жилье под ключ с мебелью и бытовой техникой. В райцентре развивается и инфраструктура - рядом с новостройкой в Крупках строят и большой физкультурно-оздоровительный комплекс.
Кухня у нас уже готова: стол, стулья, сама кухня, гарнитур - все предоставил лесхоз. Стимул большой: я окончил университет только-только, диплом получил - и вот нам квартиру выдали. Будем потихоньку обживаться.
Для молодого человека главное - это заработная плата, жилье. Естественно, это стимулирует закрепление кадров. Порядка 50 единиц жилья мы будем строить, приобретать. Почему единиц говорю? Потому что где-то мы будем деревянные дома строить. На этот год запланировано 32 дома индивидуальных, плюс приобретение квартир. Мы серьезно видим сейчас рост объема производства. Закупается только по этому году у нас 50 единиц харвестеров и форвардеров . На днях будем открывать сушильный комплекс в Пуховичском лесхозе. Серьезная стоимость - несколько миллионов.
В планах Крупского лесхоза - реализация инвестиционного проекта по производству строительных материалов. В последнее время здесь активизировали выпуск поддонов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов