Работники Крупского лесхоза получили ключи от арендных квартир

Для молодого человека главное - это заработная плата, жилье. Естественно, это стимулирует закрепление кадров. Порядка 50 единиц жилья мы будем строить, приобретать. Почему единиц говорю? Потому что где-то мы будем деревянные дома строить. На этот год запланировано 32 дома индивидуальных, плюс приобретение квартир. Мы серьезно видим сейчас рост объема производства. Закупается только по этому году у нас 50 единиц харвестеров и форвардеров . На днях будем открывать сушильный комплекс в Пуховичском лесхозе. Серьезная стоимость - несколько миллионов.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси