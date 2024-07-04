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Работники Крупского лесхоза получили ключи от арендных квартир

Строительство жилья как драйвер социально экономического развития регионов и поддержка промышленности! Сегодня в Крупках новоселами стали работники местного лесхоза. Ключи от арендных квартир лично вручил министр лесного хозяйства нашей страны Александр Кулик. Как подчеркнул руководитель ведомства, в планах ежегодно строить 50 квартир и деревянных домов (которые возводят сами лесхозы). Дом же в Крупках - общегородской. Семья молодых специалистов - Владислав и София Кухтовы - получили жилье под ключ с мебелью и бытовой техникой. В райцентре развивается и инфраструктура - рядом с новостройкой в Крупках строят и большой физкультурно-оздоровительный комплекс.

Кухня у нас уже готова: стол, стулья, сама кухня, гарнитур - все предоставил лесхоз. Стимул большой: я окончил университет только-только, диплом получил - и вот нам квартиру выдали. Будем потихоньку обживаться.
Владислав и София Кухтовы, работники Крупского лесхоза
Для молодого человека главное - это заработная плата, жилье. Естественно, это стимулирует закрепление кадров. Порядка 50 единиц жилья мы будем строить, приобретать. Почему единиц говорю? Потому что где-то мы будем деревянные дома строить. На этот год запланировано 32 дома индивидуальных, плюс приобретение квартир. Мы серьезно видим сейчас рост объема производства. Закупается только по этому году у нас 50 единиц харвестеров и форвардеров . На днях будем открывать сушильный комплекс в Пуховичском лесхозе. Серьезная стоимость - несколько миллионов.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси

В планах Крупского лесхоза - реализация инвестиционного проекта по производству строительных материалов. В последнее время здесь активизировали выпуск поддонов.

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