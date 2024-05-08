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Работники Минской ЦРКБ побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной Ирины Вендиной
Работники Минской районной центральной клинической больницы побывали в гостях у Ирины Ивановны Вендиной. Ей 97, проживает в деревне Прудянская Слобода Минского района. Во времена войны была партизанкой, после трудилась медиком в Молодечно и Заславле. Подарки, цветы и слова искренней признательности за Победу и за верность профессии. Сама же Ирина Ивановна поделилась воспоминаниями не только о трагических, но и радостных событиях.
Слышали по радио, говорили громко. Люди торжествовали, кричали и радовались. Слов нет, какая радость была большая! Я поехала в Гомель и поступила в техникум, где готовили фельдшеров для железной дороги. Три года училась, кончила его и приехала в Молодечно в 1948 году. Это же мне удивительно, что у меня правнуку старшему 18 лет! Я дожила до такого! Я вырастила детей таких достойных!
Я сам очень осознанно помню из юбилеев 30-летие Победы. Это отложилось на всю жизнь: рассказы людей, которые пережили лихолетья войны. И помню всегда радость этой Победы! Ирина Ивановна Вендина, в дом, который мы приехали, она была связной в партизанском отряде. Она эту войну видела уже в осознанном возрасте. Я всегда беру с собой дочь свою - в 7 лет она в первый раз приехала, и она каждый год сюда приезжает. Ей уже 17, и ей тоже это интересно.