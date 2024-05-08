Работники Минской ЦРКБ побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной Ирины Вендиной

Я сам очень осознанно помню из юбилеев 30-летие Победы. Это отложилось на всю жизнь: рассказы людей, которые пережили лихолетья войны. И помню всегда радость этой Победы! Ирина Ивановна Вендина, в дом, который мы приехали, она была связной в партизанском отряде. Она эту войну видела уже в осознанном возрасте. Я всегда беру с собой дочь свою - в 7 лет она в первый раз приехала, и она каждый год сюда приезжает. Ей уже 17, и ей тоже это интересно.

Гарик Барсамян, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главврач Минской ЦРКБ