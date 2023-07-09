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Работники налоговых органов отмечают профессиональный праздник
Сегодня профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов.
Значение их труда переоценить сложно, ведь большая часть бюджета страны формируется именно из налоговых поступлений. Так, в прошлом году ведомство обеспечило приход в размере 36 с половиной миллиардов рублей. 2023-й отметился рядом новаций, например, появлением налога на профессиональный доход. Он основан на дистанционном взаимодействии с налоговыми органами. Тренд - на максимальную автоматизацию и цифровизацию будет продолжен и дальше.
Транспортный налог в последние годы был введен, администрирует его налоговая служба, и имущественные платежи каждой квартиры администрирует налоговая служба, в разы выросло количество плательщиков, но вот во время заложенные принципы автоматизации позволяют нам достойно справляться с тем ростом количества плательщиков.
В преддверии праздника во Дворце Республики прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников налоговых органов, где чествовали лучших в своей отрасли.
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