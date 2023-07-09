Работники налоговых органов отмечают профессиональный праздник

Значение их труда переоценить сложно, ведь большая часть бюджета страны формируется именно из налоговых поступлений. Так, в прошлом году ведомство обеспечило приход в размере 36 с половиной миллиардов рублей. 2023-й отметился рядом новаций, например, появлением налога на профессиональный доход. Он основан на дистанционном взаимодействии с налоговыми органами. Тренд - на максимальную автоматизацию и цифровизацию будет продолжен и дальше.