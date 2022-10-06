Работники Октябрьского РОСЧ и волонтеры помогли пенсионерке навести порядок на участке

У 92-летней пенсионерки, проживающей в частном секторе, работники Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с волонтерами наводили порядок на участке. Также ее просвещали о правилах пожарной безопасности, передает корреспондент агентства "Минск-Новости".

В рамках акции "Молодежь за безопасность" работники отделов по ЧС посещают пожилых граждан на дому. Особое внимание уделяется людям, проживающим в частном секторе. Гости помогают навести порядок в домах и на придомовой территории. Кроме того, проводятся профилактические беседы, устанавливаются и заменяются автономные пожарные извещатели.



Нынче работники РОЧС Октябрьского совместно с первокурсницами Международного университета МИТСО помогали Любови Игнатьевне Бобровой. Они собирали урожай яблок, сортируя на хорошие и гнилые. Инспектор проверил состояние дома: работу пожарного извещателя, электрическую проводку, газовое оборудование.







Сын пенсионерки Владимир Деркач порадовался, что у мамы есть дополнительная поддержка помимо детей и внуков:



- Здорово, что не забывают про маму инспекторы из районного отдела по чрезвычайным ситуациям, волонтеры. Инспекторы проверяют газовое оборудование, проводку, устанавливают новые пожарные извещатели. Помощь оказывают не первый раз. Хотя еще 2 года назад мама сама сажала грядки, присматривала за ними, собирала урожай.







На этой неделе спасатели из Октябрьского планируют проведать в районе пенсионерку - инвалида 2-й группы. Акция "Молодежь за безопасность" продолжается. Во второй ее части акцент сделают на популяризацию профессии спасателя среди молодежи. Организаторы планируют провести бал юных спасателей, велопробег, флешмоб.