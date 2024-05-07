Работники прокуратуры присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

К 1944 году нацисты и их пособники завершили свой злодейский план по тотальному уничтожению мирного населения на оккупированных ими территориях. И если бы не победный июнь 1944, если бы не Великая Победа мая 1945 года, нас бы не было с вами. Вот и это надо доносить до нашей молодежи.