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Работники прокуратуры присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

Памятная церемония сегодня прошла на Военном кладбище в Минске. В республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" приняли участие работники прокуратуры. Генеральный прокурор Андрей Швед вместе с коллегами возложили цветы в память о тех, кто ценой собственной жизни сохранил для нас мирное небо. Здесь погребены останки более полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров Советской армии, освобождавших столицу.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
К 1944 году нацисты и их пособники завершили свой злодейский план по тотальному уничтожению мирного населения на оккупированных ими территориях. И если бы не победный июнь 1944, если бы не Великая Победа мая 1945 года, нас бы не было с вами. Вот и это надо доносить до нашей молодежи.

Генеральный прокурор вместе с коллегами зажгли в память о погибших свечи в Александро-Невском храме на территории кладбища.

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