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Работники торговли отмечают профессиональный праздник
Доля торговли в ВВП Беларуси - более 9 с половиной процентов. Это вторая строчка среди отраслей экономики по вкладу в ее развитие после промышленности. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники торговли. За первое полугодие в нашей стране значительно вырос розничный товарооборот, значит, белорусы стали больше покупать товаров внутри страны. Увеличивается и количество магазинов, торговых центров, открывается много точек фирменной торговли. Белорусские бренды конкурируют наравне с зарубежными.
А вот в селах и небольших городах магазинов не хватает. МАРТ предлагает продлить льготные условия для ведения бизнеса вдали от кольцевой до 2030 года. С 2018-го после вступления в силу преференций по 345 Указу "О торговле, общепите и бытовом обслуживании" открыто более 400 магазинов и 80 кафе.
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