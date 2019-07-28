Работники торговли отмечают профессиональный праздник

Доля торговли в ВВП Беларуси - более 9 с половиной процентов. Это вторая строчка среди отраслей экономики по вкладу в ее развитие после промышленности. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники торговли. За первое полугодие в нашей стране значительно вырос розничный товарооборот, значит, белорусы стали больше покупать товаров внутри страны. Увеличивается и количество магазинов, торговых центров, открывается много точек фирменной торговли. Белорусские бренды конкурируют наравне с зарубежными.



А вот в селах и небольших городах магазинов не хватает. МАРТ предлагает продлить льготные условия для ведения бизнеса вдали от кольцевой до 2030 года. С 2018-го после вступления в силу преференций по 345 Указу "О торговле, общепите и бытовом обслуживании" открыто более 400 магазинов и 80 кафе.



