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Работники тыла Великой Отечественной войны будут приравнены к ветеранам - в Беларуси дорабатывается проект закона
Работники тыла Великой Отечественной будут приравнены к ветеранам. Сейчас проект закона дорабатывается. После его принятия ежемесячные доплаты к пенсии для этой категории вырастут в 2 раза. За пример взяли Россию, где уже действуют такие нормы. Об этом рассказала заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко во время пресс-конференции.
В Беларуси сегодня - около 1100 ветеранов, и примерно 7 300 - пострадавших и узников концлагерей. Они окружены всевозможными мерами социальной поддержки: от бесплатного получения лекарств до оздоровления в санаториях раз в год и протезирования зубов.
Такой мониторинг потребностей ветеранов, кроме других социальных льгот и гарантий, Минтруд будет проводить на протяжении года.
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