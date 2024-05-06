Работники тыла Великой Отечественной войны будут приравнены к ветеранам - в Беларуси дорабатывается проект закона

Работники тыла Великой Отечественной будут приравнены к ветеранам. Сейчас проект закона дорабатывается. После его принятия ежемесячные доплаты к пенсии для этой категории вырастут в 2 раза. За пример взяли Россию, где уже действуют такие нормы. Об этом рассказала заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко во время пресс-конференции.



В Беларуси сегодня - около 1100 ветеранов, и примерно 7 300 - пострадавших и узников концлагерей. Они окружены всевозможными мерами социальной поддержки: от бесплатного получения лекарств до оздоровления в санаториях раз в год и протезирования зубов.