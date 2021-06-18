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Работники завода "Агат" подали обращение к руководству Евросоюза

Сегодня работники завода "Агат" опубликовали текст обращения к руководству Евросоюза. В открытом письме они осудили политику санкций в отношении белорусских предприятий. Персоны, призывающие к таким действиям, хотят цитата: "затянуть экономическую удавку на шее белорусского народа". Введение санкций сотрудники завода назвали актом агрессии со стороны Евросоюза и призвали еврочиновников самостоятельно оценить ситуацию в Беларуси.

"Если вы, европейцы, такие поборники демократии и соблюдения прав и свобод, пригласите к себе в Брюссель любого подписавшегося под этими словами - мы, ничего не скрывая, с любой трибуны расскажем о ситуации в своей стране. Или вам невыгодно нас слушать? А еще лучше, сами приезжайте в Минск или любой другой город Беларуси, чтобы собственными глазами увидеть настоящую жизнь белорусского народа. Не бойтесь, здесь красиво, спокойно и безопасно. Примем как родных. Здесь не та страна, о которой вам рассказывает кучка шарлатанов. В своем доме мы привыкли сами решать все вопросы, если видим, что они действительно существуют, а не выдуманы теми, кто хочет навязать нам свои взгляды или условия".

Сотрудники предприятия "АГАТ - электромеханический завод" лично вручили обращение в рредставительство ЕС. Они также призвали наконец услышать голоса тех, чьи демократические права на труд и свободный выбор собирается разрушить Европейский союз.

Мы спокойно трудимся. Но те санкции, которые на сегодняшний день введены против нашей страны, родной Беларуси и против нашего предприятия, они, конечно, скажутся не только на самом предприятии, но и на рабочем, на специалисте и на каждой нашей семье. И, конечно же, нам это не нравится!
Андрей Семенюга, заместитель гендиректора ОАО "АГАТ - электромеханический завод"

Сергей Ярош, сотрудник ОАО "Агат - электромеханический завод":

Под этим письмом подписалось большинство наших работников. Мы пытаемся донести до руководителей Евросоюза, что в первую очередь эти санкции ударят по обычным рядовым работникам. Если ударят по предприятию, пострадаем и мы: каждый служащий рабочий, инженер. Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди, мы любим свою работу. Будет плохо предприятию - будет плохо нам, нашим семьям. Мы для чего работаем? Мы работаем, наверно, для того, чтобы был достаток? Чтобы семьяжила достойно, счастливо.
Андрей Семенюга, заместитель гендиректора ОАО "АГАТ - электромеханический завод"


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