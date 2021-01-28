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Работники здравоохранения в числе делегатов Всебелорусского народного собрания

Каждому есть что сказать и предложить. Это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к будущему Беларуси. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.

Кто еще представит интересы белорусов на народном вече - расскажет Юрий Карнелович.


Сделать доступной квалифицированную медицинскую помощь для каждого жителя района. Именно такую задачу поставили перед собой врачи Свислочской больницы. Наряду с традиционными сельскими ФАПами разрабатываются и новые формы работы с населением.

Свислочский район считается аграрным. В отдаленных деревнях здесь проживает много пожилых людей, которые не всегда могут добраться до райцентра. Поэтому вопрос оказания медицинской помощи на селе остается актуальным. Медики предлагают решение проблемы – организовать передвижные амбулатории.


Сомнений, кто должен представлять район на Всебелорусском народном собрании, у коллектива больницы не было. Инна Седляр человек с активной жизненной позицией, а ее предложения позволили оптимизировать работу клиники.

Уважение в коллективе давно заслужил и тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского училища олимпийского резерва Игорь Воронцов. Большую часть жизни посвятил воспитанию будущих чемпионов. За последние 5 лет они завоевали 7 медалей международного уровня, трое из них стали чемпионами Европы.

Народное вече - уникальная возможность на самом высоком уровне обсудить перспективы развития страны во всех сферах. Для многих делегатов опыт участия в подобном мероприятии станет первым. Тем не менее каждый из них - настоящий профессионал своего дела и готов к конструктивному диалогу.

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