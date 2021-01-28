Работники здравоохранения в числе делегатов Всебелорусского народного собрания

Каждому есть что сказать и предложить. Это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к будущему Беларуси. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.



Кто еще представит интересы белорусов на народном вече - расскажет Юрий Карнелович.





Сделать доступной квалифицированную медицинскую помощь для каждого жителя района. Именно такую задачу поставили перед собой врачи Свислочской больницы. Наряду с традиционными сельскими ФАПами разрабатываются и новые формы работы с населением.



Свислочский район считается аграрным. В отдаленных деревнях здесь проживает много пожилых людей, которые не всегда могут добраться до райцентра. Поэтому вопрос оказания медицинской помощи на селе остается актуальным. Медики предлагают решение проблемы – организовать передвижные амбулатории.



Сомнений, кто должен представлять район на Всебелорусском народном собрании, у коллектива больницы не было. Инна Седляр человек с активной жизненной позицией, а ее предложения позволили оптимизировать работу клиники.

Уважение в коллективе давно заслужил и тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского училища олимпийского резерва Игорь Воронцов. Большую часть жизни посвятил воспитанию будущих чемпионов. За последние 5 лет они завоевали 7 медалей международного уровня, трое из них стали чемпионами Европы.

