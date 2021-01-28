3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Работники здравоохранения в числе делегатов Всебелорусского народного собрания
Каждому есть что сказать и предложить. Это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к будущему Беларуси. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.
Кто еще представит интересы белорусов на народном вече - расскажет Юрий Карнелович.
Сделать доступной квалифицированную медицинскую помощь для каждого жителя района. Именно такую задачу поставили перед собой врачи Свислочской больницы. Наряду с традиционными сельскими ФАПами разрабатываются и новые формы работы с населением.
Свислочский район считается аграрным. В отдаленных деревнях здесь проживает много пожилых людей, которые не всегда могут добраться до райцентра. Поэтому вопрос оказания медицинской помощи на селе остается актуальным. Медики предлагают решение проблемы – организовать передвижные амбулатории.
Сомнений, кто должен представлять район на Всебелорусском народном собрании, у коллектива больницы не было. Инна Седляр человек с активной жизненной позицией, а ее предложения позволили оптимизировать работу клиники.
Уважение в коллективе давно заслужил и тренер-преподаватель по легкой атлетике Витебского училища олимпийского резерва Игорь Воронцов. Большую часть жизни посвятил воспитанию будущих чемпионов. За последние 5 лет они завоевали 7 медалей международного уровня, трое из них стали чемпионами Европы.
Народное вече - уникальная возможность на самом высоком уровне обсудить перспективы развития страны во всех сферах. Для многих делегатов опыт участия в подобном мероприятии станет первым. Тем не менее каждый из них - настоящий профессионал своего дела и готов к конструктивному диалогу.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов