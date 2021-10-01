Работники ЖКХ вместе с жильцами домов наводят порядок в Минске

Ряд акций будет проведен на дворовых территориях как по сбору вторичного сырья от населения, так и по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами. Любая инициатива граждан будет поддержана как ЖЭУ по месту жительства, так и ЖКХ. Предоставим весь необходимый инвентарь.

Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства