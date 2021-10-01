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Работники ЖКХ вместе с жильцами домов наводят порядок в Минске
Наводят порядок не только на полях: в осенний сезон активная работа и в городе. Так, в белорусской столице работники жилищно-коммунального хозяйства благоустроят территории вдоль улиц, а также дворов. В планах - отремонтировать детские площадки и спортивное оборудование, усовершенствовать дорожное покрытие.
Виктор Бордун, начальник ЖЭС № 108 Московского района г. Минска
Наведение порядка на нашей дворовой территории входит в нашу ежедневную работу. Но мы организовываем субботники, и на субботники привлекаем население, чтобы совместными усилиями провести работу на нашей территории. Заранее вывешивается объявление о месте и времени.
Ряд акций будет проведен на дворовых территориях как по сбору вторичного сырья от населения, так и по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами. Любая инициатива граждан будет поддержана как ЖЭУ по месту жительства, так и ЖКХ. Предоставим весь необходимый инвентарь.
На протяжении месяца на субботниках работники ЖКХ вместе с жильцами будут убирать опавшую листву, подготавливать клумбы к зиме, обновлять газоны.
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