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Работники ЖКХ вместе с жильцами домов наводят порядок в Минске

Наводят порядок не только на полях: в осенний сезон активная работа и в городе. Так, в белорусской столице работники жилищно-коммунального хозяйства благоустроят территории вдоль улиц, а также дворов. В планах - отремонтировать детские площадки и спортивное оборудование, усовершенствовать дорожное покрытие.


Виктор Бордун, начальник ЖЭС № 108 Московского района г. Минска


Наведение порядка на нашей дворовой территории входит в нашу ежедневную работу. Но мы организовываем субботники, и на субботники привлекаем население, чтобы совместными усилиями провести работу на нашей территории. Заранее вывешивается объявление о месте и времени.


Ряд акций будет проведен на дворовых территориях как по сбору вторичного сырья от населения, так и по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами. Любая инициатива граждан будет поддержана как ЖЭУ по месту жительства, так и ЖКХ. Предоставим весь необходимый инвентарь.
Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства


На протяжении месяца на субботниках работники ЖКХ вместе с жильцами будут убирать опавшую листву, подготавливать клумбы к зиме, обновлять газоны.


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