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Работников системы социальной защиты Минска наградили накануне профессионального праздника

Каждый день - помощь тем, кто остался один или не имеет возможности справиться с проблемами самостоятельно. Накануне профессионального праздника в Белгосфилармонию пригласили работников системы социальной защиты Минска. В этой сфере работает более двух тысяч семисот человек, причем представители самых разных профессий. И каждый третий житель столицы, согласно статистике, обращается к их услугам. 40 работников социальной защиты получили награды за честную работу.

2019 особенный для работников системы работы и социальной защиты нашей страны, которой в этом году исполняется 100 лет.

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