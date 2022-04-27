Работу магазинов на селе, дороги, земельные споры, газификацию обсудили во время приема Натальи Кочановой в Осиповичском районе

Работа магазинов на селе, дороги, земельные споры, газификация, транспортное и особенно железнодорожное сообщение - главные вопросы граждан, которые сегодня озвучили во время приема председателя Совета Республики Натальи Кочановой в Осиповичском районе в рамках единого дня приема граждан. В общем сенаторы посетили все районы Могилевской области. Записались 200 человек, но принимали и без записи.