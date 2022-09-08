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Работу нефрологов и трансплантологов Беларуси обсудили на научно-практической конференции
Беларусь по количеству трансплантаций почек закрепилась на высоком 8-м месте в мире. Более пяти тысяч операций по пересадке провели в стране за 52 года. Итоги работы наших нефрологов и трансплантологов подвели сегодня на научно-практической конференции в Несвиже. Ежегодно в Беларуси выполняется до 380 операций по пересадке почки. Примерно 15 % пациентов - иностранцы. Белорусов, которые стоят в листе ожидания, с каждым годом все меньше. На сегодня это 280 человек. Пересадку почки делают во всех областных центрах. Наши врачи активно сотрудничают с коллегами из Казахстана, Кыргызстана и Грузии. Белорусы впервые пересадили почки детям в Астане и Бишкеке 10 лет назад. Сейчас уже выполнено 60 в рамках мастер-классов.
В мероприятии приняли участие известные специалисты из Италии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов. Впервые за 16 лет конференция прошла за пределами Минска. Несвижский замок выбран по случаю юбилея. Конференция приурочена к 100-летию со дня рождения академика НАН Беларуси Николая Савченко. Известный белорусский уролог, доктор медицинских наук 52 года назад провел первую пересадку почки в нашей стране.
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