Работу нефрологов и трансплантологов Беларуси обсудили на научно-практической конференции

Беларусь по количеству трансплантаций почек закрепилась на высоком 8-м месте в мире. Более пяти тысяч операций по пересадке провели в стране за 52 года. Итоги работы наших нефрологов и трансплантологов подвели сегодня на научно-практической конференции в Несвиже. Ежегодно в Беларуси выполняется до 380 операций по пересадке почки. Примерно 15 % пациентов - иностранцы. Белорусов, которые стоят в листе ожидания, с каждым годом все меньше. На сегодня это 280 человек. Пересадку почки делают во всех областных центрах. Наши врачи активно сотрудничают с коллегами из Казахстана, Кыргызстана и Грузии. Белорусы впервые пересадили почки детям в Астане и Бишкеке 10 лет назад. Сейчас уже выполнено 60 в рамках мастер-классов.