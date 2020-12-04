Работу здравоохранения в условиях COVID-19 президент обсудил во время рабочей поездки в Витебскую область

Вопрос лечения и спасения людей наиважнейший. Главное - сохранить жизнь человеку. На этом в очередной раз акцентировал внимание президент, на этот раз будучи в Витебске.

Здесь глава государства посетил областной роддом, где помогают будущим мамам с подтвержденным диагнозом COVID, чтобы лично убедиться, что самые уязвимые пациенты получают высококлассную медпомощь. Врачи делают все, чтобы каждый рожденный малыш был здоровым.

Александр Лукашенко поучаствовал в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в области. Ситуация, как и везде в мире, непростая, но в Беларуси точно контролируемая. Наработан бесценный опыт, есть понимание, как действовать при поступлении пациентов, нет недостатка в нужном медоборудовании, хватает средств индивидуальной защиты и лекарств. Президент убедился в этом на месте. В отличие от фейкоделов, которые, сидя за границей, успели настрочить, как "все плохо в Витебске".

Еще весной ставка на местные власти как опорные центры, где оперативно и точечно принимают решения, нужные для региона, доказала свою эффективность. Из Витебска репортаж Натальи Бреус.

Радость материнства вопреки COVID

Екатерина Ремнева впервые стала мамой. И сразу двойная радость. Но пока новорожденными Ваней и Варей любуется только на фото. Взять на руки, покормить и понянчить, увы, нельзя. Еще накануне родов у женщины подтвердился COVID. Обошлось легкой формой.

Контакт исключен ради безопасности малышей. Из родзала их перевозят в отделение интенсивной терапии и реанимации в специальных кювезах. Врачи и медсестры вспоминают, как пару лет назад выходили кроху весом в 720 граммов. Так что трудностей не боятся. За детками ухаживают с материнской ответственностью 24х7.

Татьяна Бушманова, медицинская сестра-анестезист Витебского областного клинического родильного дома: "Они требуют нашего максимального внимания, ухода и заботы. И для этого у нас есть оборудование, мониторы специальные для пациентов. Сейчас, в особенные условия, мы, получается, временно заменяем маму".

А. Лукашенко прилетел в Витебск изучить ситуацию с коронавирусом

Помощь здесь в отдельном блоке получают заболевшие женщины со всей Витебской области. Насколько слаженно идет работа в этих непростых условиях противостояния вирусной атаке, смотрит президент. Весь процесс - от поступления будущей мамы в роддом до выписки - доведен до автоматизма. Также четко сработали и весной, когда о COVID-19 было известно немного. А столкнулся регион с вирусом одним из первых.

Высококлассная медпомощь будущим мамам

Т.е. нагрузка на медиков двойная: маму вылечить, новорожденного уберечь от вируса. ПЦР-тест малышам делают на третий день жизни. На круглосуточной связи профессорско-преподавательский состав Витебского медуниверситета.

Сейчас здесь наблюдают 25 младенцев. Они обследованы и абсолютно здоровы. Несмотря на сложности, сделали все, чтобы новая жизнь началась без проблем и вируса.

Президент в красной зоне о детях и здоровье

Президент мог бы и не заходить в красную зону. Но как не поддержать женщин, которые вопреки недугу смогли родить здоровых малышей - это ведь главное счастье для каждой семьи. Но волнений хватило и тем, кто пришел за первенцем, и опытным мамам.

В первую волну здесь помогли в полной мере испытать радость материнства, несмотря на COVID, 114 женщинам. Еще почти 100 - этой осенью. Всего по стране таких пациентов 600.



А. Лукашенко о Витебском регионе: Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей

Неделю назад, будучи в 6-й минской больнице, президент обещал, что посмотрит, как работают медучреждения в регионах, чтобы лично убедиться, что пациентам с коронавирусом оказывают высококлассную помощь. В такой острый период отчетливее видно, чего не хватает, где недочеты и как можно улучшить лечение и систему.

Заседание областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области

Понимая, что второй волны коронавируса не избежать, президент поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Еще весной ставка на местные власти как опорные центры, где оперативно и точечно принимают решения, была верной. Из Минска порой не так быстро видны слабые места и что региону сейчас нужнее.

Ответственность за работу регионального штаба несут губернаторы и помощники президента. Конечно, с участием лучших инфекционистов и медиков. В помощь Шерстневу ректор Витебского меда, завкафедрой инфекционных болезней этого университета и главврач областной инфекционки.

Все мобилизовано и консолидировано. Логистика пациентов, обеспеченность лекарствами и средствами защиты и многие другие вопросы. Надо сказать, что ни одно государство в мире не проходит пандемию легко. Мировая статистика впечатляет каждый день.

Кстати, то и дело появляются спекуляции на теме белорусской статистики. На контроле не только общие цифры по заболевшим и тестированию (понятно, что чем больше тестов, тем выше цифра выявленных случаев), отдельной строкой ковидные пневмонии. Важный показатель, как и количество людей на ИВЛ. Кстати, президент напомнит, что по аппаратам у нас еще приличный резерв: есть в 5 раз больше, чем сейчас задействовано.

А. Лукашенко высказался о фейках касательно его визита в Витебск и положения дел в больницах

Сама по себе пандемия - испытание. Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, которую, к слову, белорусская система выдерживает с достоинством. При этом выдерживать приходится и информационные атаки. Фейкометы то и дело спекулируют на теме COVID. Вот и перед приездом президента очередной вброс, как плохо все Витебске: проблемы с СИЗами, медсестры спят на полу. Ну откровенная деза!

Врачи Витебска: есть все, что нужно

Как бы ни пытались ангажированные телеграмеры хайповать на этой теме, как бы ни пытались будоражить людей и нагнетать обстановку, медицина работает, паники нет, процесс оказания помощи отлажен. Как говорится, собака лает - караван идет. Идет борьба не за лайки и подписчиков, а за реальные жизни людей. Тем, кто сегодня на передовой, не до чатов.

А. Лукашенко: Главное - сохранить жизнь человеку, все остальное второстепенно

Это был полезный разговор в Витебске. Оперативно прошлись по всем темам. Очевидно, что кардинальных решений для Витебска не нужно - здесь все четко.