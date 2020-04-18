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Работы на площади Победы в Минске завершаются
Капитальный ремонт с модернизацией завершается. Работы на площади Победы в Минске длились более полугода. И сейчас у одного из главных монументов страны, посвященного событиям Великой Отечественной войны, обновленный вид. При этом аутентичный материал сохранен. Обновили горельеф и позолоту ордена Победы. Опять горит Вечный огонь. Кстати, отныне у него новая система газоснабжения. Заметно изменился и подземный уровень: появился большой мультимедийный экран, дополнительные информационные стенды и тактильная плитка на полу.
Памятник на площади Победы возведен в 1954. Вечный огонь около монумента появился через семь лет. Последний раз масштабный ремонт здесь проводили в 2003.
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