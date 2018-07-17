Работы по реконструкции моста через реку Припять идут по графику

Работы по реконструкции моста через реку Припять, который соединяет Житковичи и Туров, идут по графику. В мае аварийный пролет длиною почти 190 метров взорвали. Его заменят металлической конструкцией. Напомним, мост закрыли в прошлом году после того, как в нем была обнаружена трещина. Сдать новый планируется к 7 ноября. Стоимость реконструкции - около 50 миллионов рублей. Сейчас по Припяти ходит паром, работает понтонная переправа.