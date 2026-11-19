10-11 ноября 2026 года в Абу-Даби прошли переговоры между Россией, Украиной и США. Москва и Вашингтон также обсудили вопросы европейской безопасности, но при этом представителей Европейского союза за столом переговоров не было.

Почему и когда они могут там появиться, ответил на вопрос председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью".

"Европейцы стремятся попасть за стол переговоров, хотя они сами отодвинули себя на задворки переговорного процесса, если не сказать и истории. На мой взгляд, на данном этапе не просматривается вопрос представительства Европы за столом переговоров", - считает собеседник.

Сергей Рачков

Отметим, что спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер с иронией предложил европейцам вначале определиться с человеком, который сядет за переговорный стол, а только потом обсуждать необходимую тему. В Европе пока фиксируются разношерстные мнения. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил желание стать лидером в переговорном треке и представить Евросоюз, однако его опередили Финляндия и Норвегия - они провели первые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

quote У Европы свои интересы, но она пока не готова идти по мирному пути урегулирования. Сергей Рачков

Пока проходили переговоры Абу-Даби, в Европе развернули логистические учения, а военные откровенно заявляли об отработке переброски европейских войск на территорию Украины в случае прекращение огня.

"Европа далеко зашла в этом конфликте. Она его не просто поддерживает, а участвует, финансирует украинские правительства, выделяет вооружение и оказывает разведывательную, психологическую и информационную поддержку. Европе необходимо одновременно сохранить лицо и финансовые вливания в Украину. Но ключевой вопрос связан с тем, что Запад стремится нанести если не поражение, то значительный урон Российской Федерации", - убежден председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Главное фото: magnific.com