Рачков назвал главные причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США

Республиканская партия США проиграла выборы в Конгресс США. Причин, по которым это могло произойти, несколько, но в них предстоит разобраться в первую очередь самим республиканцам.

По мнению председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергея Рачкова, главный триггер - несоблюдение политики, заявлявшейся президентом США Дональдом Трампом в начале своего президентства. Повлияло и незаконное нападение на Иран.

"Несмотря на прагматизм американцев, они чувствительно относятся к гибели люди. Заметьте, самое сложное для руководителя страны, если он направляет куда-то свой контингент и появляются погибшие, то встречает их лично президент. Как бы мейнстримовские СМИ ни показывали Иран, а все-таки оппозиционные, демократические показывали все, что там происходило, и психологический настрой многих избирателей тоже повлиял на итоги выборов", - считает собеседник.

Сергей Рачков

Обстановка в Америке сейчас непростая. Демократы празднуют важную и неожиданную для себя победу. Они рассчитывали взять Палату представителей США, но Сенатом овладеть им не прочили, однако демократической партии удалось там завоевать большинство. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси пока констатировал продолжение соперничества двух партий.

В нынешней ситуации Дональд Трамп сдержанно отнесся к поражению республиканцев. Вместе с тем он заявил о готовности сотрудничать с демократами. Однако не выйдет ли кризис двоевластия, когда Конгресс принимает решения, а Трамп накладывает право вето, или наоборот?

quote В политической системе США двоевластие существовало всегда. Сергей Рачков

"Некоторые считают, что президент обладает масштабной властью. Нет, распределение полномочий есть. Но двоевластие вряд ли будет. Президент есть президент, и его полномочия полностью будут соблюдены. Другое дело, сумеет ли он реализовать внутреннюю и внешнюю политику", - отметил Сергей Рачков в "Актуальном интервью".

Результаты выборов, видится гостью интервью, - прямое выражение недовольства экономическим состоянием Америки. Социально-экономические факторы стали главными. "Хочу заметить, что не всегда стратегические решения республиканской партии сразу дают положительные результаты. Справедливости ради надо сказать, что Трамп серьезно развернул политику и заставил европейцев платить за войну в Украине, а не американских налогоплательщиков", - напомнил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

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Подчеркнем, что Трамп буквально сразу после президентских выборов стал перетягивать крупнейшие транснациональные производства и компании, которые тоже платят налоги и поднимают экономику. "Наверное, не за горами улучшение экономической ситуации в стране, поэтому демократам будет не так просто попытаться устроить двоевластие. Тем не менее болезненность поражения серьезная. Через два года в Соединенных Штатах опять пройдут выборы в Палату представителей, будет избираться треть Сената, губернаторы. Республиканцы будут думать, как использовать этот момент, и в первую очередь, чтобы не подставиться, потому что многие винят в этом поражении Трампа", - заявил Сергей Рачков.